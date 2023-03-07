السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق نارى وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم فقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه، مما أسفر عن مصرعه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.