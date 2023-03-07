السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم " ح.ض.ا" 21 سنة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز ساقلته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في مسكنه وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته أدوات الحفر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ك.ح" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه"م.ا"بدائرة مركز ساقلته.
تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق نارى وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهم فقام المتهم بإطلاق النار على المجنى عليه، مما أسفر عن مصرعه وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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