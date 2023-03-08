البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 16260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 19173 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 6706 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4422 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3536 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.