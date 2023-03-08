إغلاق الطريق الدولى بأبوسمبل بعد تصادم شاحنتين "تريلا" ومصرع شخص.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أغلقت إدارة مرور أسوان، مساء اليوم، الأربعاء، طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، بعد تصادم شاحنتين نقل مما تسبب فى إغلاق الطريق الدولى وتوقف الحركة المرورية مؤقتا لحين رفع آثار الحادق من الطريق.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولى، بالقرب من الكيلو 100، بين سيارتين شاحنتين نقل "تريلا" مما تسبب فى إغلاق الطريق الدولى وتوقف الحركة المرورية مؤقتا لحين رفع آثار الحادق من الطريق.

وأسفر الحادث، عن مصرع شخص يدعى "فوزى سعيد محمد" 54 سنة، وإصابة آخر يدعى "عماد زكى عيد" 35 سنة، مصاب اشتباه كسر بالعامود الفقرى، خلال الحادث، وتم الدفع ب7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصاب والجثة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى بأسوان، اليوم، الأربعاء، جثة جديدة من المفقودين الستة بحادث غرق مركب "قارب" فى نهر النيل أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة، خلال جهود اليوم الثالث من البحث عن ضحايا الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التى تم انتشالها اليوم، لشخص يدعى محمد عبد القادر رمضان 36 سنة، بعد العثور على جثته بالقرب من موقع غرق المركب بقرية أبو هور، وجارى البحث عن المفقودين الأربعة الآخرين بعد انتشال جثة طفل بالأمس.