إعادة ضخ المياه لمحطة فايد الكبرى بالإسماعيلية بعد إصلاح الكسر المفاجئ

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة في إصلاح خط مياه الشرب 600مم بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وأعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشار عصمت، أنه تم التحرك الفوري والسريع والتنسيق الكامل مع مركز ومدينة فايد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح نظرًا إلى تعرض خط المياه للكسر المفاجئ؛ نتيجة زيادة الضغوط، مما أدى إلى انقطاع المياه عن عدد من القرى والتوابع بالطريق الصحراوي منها كسفريت، فنارة، فنارة المحجر، السساتر ، المنياوي، قمة فايد ، فايد المدينة ، الطريق الصحراوي، أبو سلطان، و المخاضة.

وتم تكوين الفِرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية وتخفيفًا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كما قام باقي المراكز والمدن الست بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارات مياه شرب لدعم المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وأوضح عصمت، أن خدمة الخط الساخن 125تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".