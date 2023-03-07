مصرع طفل بطلقة رش فى القصاصين بالإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية إخطارآ من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغآ عن مصرع طفل يدعى "محمد. أ. ح" 12 عامآ، بطلق رش بالقرب من محل إقامته بقرية السويدات دائره مركز شرطة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبسؤال أحد أقارب الطفل قال إن المتوفى قام بالعبث فى بندقية ضغط هواء فخرجت طلقة رش من البندقية استقرت فى رقبته، وتسببت فى مصرعه.

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.