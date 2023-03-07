اليوم السابع
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مصرع طفل بطلقة رش فى القصاصين بالإسماعيلية

الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:56 م
مصرع طفل بطلقة رش فى القصاصين بالإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى طفل مصرعه نتيجة خروج طلقة رش من بندقية ضغط هواء أثناء العبث فيها فى السويدات بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية وتم التحفظ على جثة الطفل تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تلقى اللواء  مساعد وزير الداخلية مديرية أمن الإسماعيلية إخطارآ من شرطه النجدة يفيد بورود بلاغآ عن مصرع طفل يدعى "محمد. أ. ح" 12 عامآ، بطلق رش بالقرب من محل إقامته بقرية السويدات دائره مركز شرطة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبسؤال أحد أقارب الطفل قال إن المتوفى قام بالعبث فى بندقية ضغط هواء فخرجت طلقة رش من البندقية استقرت فى رقبته، وتسببت فى مصرعه. 
 
تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى. 
 
 

 


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