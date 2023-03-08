إصابة مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنين في بقرية المختلطة بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم لمستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت عزلة منشأة ناصر التابعة لقرية المختلطة، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن وجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

فى سياق منفصل استقبلت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي مع سيارة نصف نقل، بطريق "القاهرة/ أسيوط" الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق" القاهرة_أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بعد نزلة الطريق الإقليمي، بإتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 14 مواطنًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت لتحقيق.