إصابة أسرة كاملة بالتسمم ووفاة أحد أفرادها فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تعرضت أسرة للتسمم ولقى أحد أفرادها مصرعها إثر تناول وجبة فاسدة بقرية كفر أبو محمود التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون يفيد لتبلغ القسم بإخطار يفيد بتعرض أسرة بقرية كفر أبو محمود التابعة للمركز للتسمم، نتيجة تناول وجبة فاسدة.

على الفور تم الانتقال وبالفحص تبين إصابة زوجة ونجلتها ونجلها الذى توفى قبل وصول المستشفى، وتم احتجاز البنت بالعناية المركزة بمستشفى العربى بأبو رقبة، وجارى إسعافهم.

والمعاينة المبدئية وسؤال الأم أكدت تناولهم لوجبة فاسدة بالمنزل، ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.