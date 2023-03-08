أسباب تمزق الأوعية الدموية فى العين ومدى خطورتها

كتبت فاطمة خليل

يتسبب حدوث تمزق أو انفجار الأوعية الدموية فى العين فى حالة من الذعر، وهو نزيف تحت الملتحمة، ما يعنى كسر وعاء دموى فى العينين، لكن ما هى أسباب تمزق الأوعية الدموية فى العين وما خطورتها، بحسب موقع "Health".

ما هو نزيف تحت الملتحمة؟

عندما ينفجر وعاء دموى صغير خلف السطح الصافى للعين، فإنه يتسبب فى نزيف تحت الملتحمة، ويبدو أنك تعانى من كدمة على جلدك يحبس الدم لأن الملتحمة لا تستطيع امتصاص الدم بسرعة، وستعرف أنك مصاب بنزيف تحت الملتحمة فقط عندما يكون الجزء الأبيض من عينك أحمر بشكل واضح.



أسباب تمزق الأوعية الدموية فى العين نادرًا ما يكون انفجار الأوعية الدموية فى العين مزعجًا فهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى كسر أوعية دموية فى العين.

• فرك عينك بطريقة عدوانية

• السعال

• إصابة العين

• العدسات اللاصقة القديمة أو المتسخة

هل نزيف تحت الملتحمة خطير؟ تحطم وعاء دموى فى عينك مشكلة خطيرة، فقط عندما تمتد الأعراض إلى ما بعد هذا الإزعاج البسيط، ويمكن للخبير الطبى إجراء فحص إذا كنت تعانى من إفرازات أو تورم أو تغيرات سريعة في الرؤية أو إزعاج شديد.

إذا كانت عيناك غير مرتاحة بالإضافة إلى احمرارها، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أعراض أكثر حدة، ويشمل ورما دمويا، وهو عبارة عن تجمع للدم أمام الجزء الملون من العين، أيضًا قد تكون فكرة جيدة أن يتم فحصها إذا لم يتم تنظيف الوعاء التالف في غضون أسبوعين.

علاج نزيف تحت الملتحمة

لا يحتاج نزيف تحت الملتحمة إلى العلاج. في حالة حدوث تهيج، يمكن لطبيبك أن يقترح عليك استخدام قطرات للعين. في غضون أسبوعين، تلتئم معظم الأوعية الدموية المكسورة. إذا كانت البقع كبيرة، فقد تتطلب المزيد من الوقت لتتلاشى. قد يتغير لون المنطقة أيضًا بمجرد توقف الدم.

يمكنك أن ترى أنها تتلاشى تمامًا مثل الكدمة يمكن تقليل التورم والتهيج بمساعدة كمادات الثلج وقطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية.

استخدم ضمادة باردة قدر الإمكان في أول 24 إلى 48 ساعة بعد رؤية الرقعة، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل التورم والالتهاب.

وللضغط البارد ضع برفق بعض مكعبات الثلج ملفوفة بقطعة قماش نظيفة على المنطقة المصابة لبضع دقائق فى المرة الواحدة خلال اليوم.