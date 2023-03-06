6 تعديلات أساسية على نمط الحياة يمكن أن تساعد فى خفض الدهون الضارة

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن، إليك بعض التعديلات على نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في خفض المستويات والحفاظ عليها وفقا لموقع "thehealthsite".

1. توقف عن تناول السكر

السكريات البسيطة، من سكر المائدة والحلويات، لها قيمة غذائية قليلة، وتزيد من مستويات الدهون الثلاثية، وتضيف سعرات حرارية فارغة إلى نظامك الغذائي.

2. تناول كميات أقل من الأطعمة المكررة

السبب الذي يجعل الأطباء يوصوننا بتناول المزيد من الأطعمة غير المكررة وتقليل الأطعمة المكررة هو أنها تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الجسم.

3. تناول الألياف

يمكن أن تقلل الألياف الغذائية من خطر ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وفقًا للدراسة المنشورة في فبراير 2019 في مجلة التطورات الحالية في التغذية

4. تناول الدهون الصحية

تجنب تناول الأطعمة الدهنية ليس هو الحل، هناك الكثير من الأطعمة الدهنية الصحية مثل الأسماك والبيض وزيت الزيتون التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على التوازن.

5. تعتبر الدهون المتحولة خطرة

تعتبر الدهون المتحولة خطرة على قلبك، لأنها ترفع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو "الضار") ومستويات الدهون الثلاثية.

6. ابتعد عن الكحول

يحتوي الكحول على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي يحولها جسمك إلى الدهون الثلاثية، قد يؤثر أيضًا على الكبد ، مما قد يتعارض مع قدرتك على التمثيل الغذائي للدهون.