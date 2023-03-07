كتبت فاطمة خليل

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يتجاوز ضغط الدم 120/80 ملم زئبقى، ما يعرض الجسم لخطر أكبر، ويفترض الكثير من الناس أن ضغط الدم هو علامة على الشيخوخة، ومع ذلك فقد ثبت طبيا أن القليل من عوامل ضغط الدم تكون مستقلة عن تقدم العمر، لذا نتعرف فى هذا التقرير على 5 أسباب لارتفاع ضغط الدم لا تتعلق بتقدم العمر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أسباب ارتفاع ضغط الدم

1- الإكثار من تناول الملح

الملح وضغط الدم لا يسيران جنبا إلى جنب، ترفع المستويات العالية من الصوديوم من مستوى ضغط الدم فى الجسم، وتحتاج أجسامنا إلى الصوديوم لتعمل، لكن المستويات العالية منه خطيرة، نظرًا لأن الملح يضر بالصحة، فنحن بحاجة إلى تقليل استهلاكه بشكل أساسى من خلال تقليل الأطعمة المعلبة، وتحتوى الأطعمة المصنعة على الكثير من الأملاح المخفية تمامًا مثل السكر.

2- التعرض للدخان أو التدخين السلبى

التدخين ضار بالصحة لكن هل تعلم أن التعرض للتدخين السلبي يعرضنا تقريبًا لنفس مخاطر التدخين المباشر.

3- السمنة

مؤشر كتلة الجسم الصحي هو مؤشر على صحة الجسم، كثير من الناس لا يهتمون بأوزانهم ولا يدركون الكوارث التي تتراكم في أجسادهم في الوقت المناسب.

ليس فقط ارتفاع ضغط الدم، فالسمنة هي السبب وراء العديد من المضاعفات الصحية الأخرى مثل مرض السكري، ومشاكل القلب والأوعية الدموية وغيرها.

4- ارتفاع سكر الدم مع الصيام

هل تعلم أن الشخص المصاب بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أربع مرات وأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات في القلب؟

ووفقًا لتقرير نشره موقع John Hopkins Medicine فإن نحو ثلثي البالغين المصابين بداء السكرى يعانون من ضغط دم أكبر من 130/80 ملم زئبق أو يستخدمون الأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم.

5- ساعات نوم أقل

النوم هو طريقة الجسم لإعادته إلى الراحة والاستيقاظ بعد 7-8 ساعات من النشاط الكامل، قد يمنع حرمان الجسم من النوم على أداء وظائفه بشكل طبيعي لعدة أيام ، لكن على المدى الطويل سوف ينهار جسمك بسبب الإجهاد الناجم عن الحرمان من النوم ويتأثر ضغط الدم أيضاً.