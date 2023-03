5 مشروبات فعالة منها ماء الليمون لتقليل أعراض الالتهاب

كتبت ميرفت رشاد

مثل ارتفاع ضغط الدم، يعد الالتهاب المزمن منخفض الدرجة مشكلة صامتة مع القليل من الأعراض التي يسهل التعرف عليها ، مثل زيادة الوزن ، والتعب ، وآلام المفاصل ، ومشاكل الجلد ، ومشاكل الجهاز الهضمي، على الرغم من أن الاستجابة المناعية الالتهابية قصيرة المدى تساعدنا على صد أي هجوم ، إلا أنه ليس جيدًا عندما يستمر الالتهاب لفترة طويلة، يعد تغيير عادات نمط الحياة طريقة فعالة لتهدئة الالتهاب ، وإليك أفضل المشروبات للالتهابات التي يمكن أن تساعد بشكل فعال في تقليله، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - ماء الليمون



إذا كنت تبحث عن مشروب منعش ولذيذ أكثر من الماء ويمكن أن يساعد في علاج الالتهابات ، فقد ترغب في التفكير في دمج كوب بسيط من ماء الليمون بشكل منتظم، فالمحتوى العالي لفيتامين C في الليمون يجعله مضادًا قويًا للأكسدة ومشروبًا مضادًا للالتهابات، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Drug Design and Development and Therapy ، كان فيتامين C قادرًا على تقليل الالتهاب لدى المشاركين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري ، عن طريق خفض نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ، وكذلك علامات الالتهاب مثل البروتينات المتفاعلة C والإنترلوكين.

2 - عصير الكرفس



يحتوي عصير الكرفس على الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم وتقليل خطر الإمساك، أشارت بعض الدراسات إلى أن عصير الكرفس قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ، مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

يمكن لهذا العصير الأخضر أيضًا تحسين ترطيب جسمك ، وهو أمر تظهر الأبحاث أنه قد يكون مرتبطًا بالتهاب.

3 - القهوة



لقد وُجد أن للقهوة خصائص مضادة للالتهابات ، وبالتالي يمكن أن تكون مشروبًا رائعًا لاختياره للالتهاب، تحتوي القهوة على مركبات مثل kahweol و cafestol والكافيين ، والتي تمنحها بعض الصفات المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة والالتهابات.

سيكون شرب قهوتك السوداء هو أفضل رهان عندما يتعلق الأمر بالاستمتاع الكامل بخصائصها المضادة للالتهابات ، حيث أظهرت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تسهم في الالتهاب ، إذا لم تكن من محبي القهوة السوداء ، فحاول فقط الحد من تناول السكر المضاف ومبيضات القهوة فائقة السكر.

4 - عصير أناناس



يعد البروميلين أحد أكثر مضادات الالتهاب التي تم بحثها وقوتها ، وهو إنزيم موجود بكثرة في الأناناس ، استعرضت مراجعة الدراسات التي أجريت على البروميلين وآثاره العلاجية العديدة المحتملة لعلاج السرطان والحروق وأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للتخثر والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب المفاصل، أحد أسباب فعالية البروميلين هو أنه يحتوي على نسبة عالية من التوافر البيولوجي ، مما يعني أنه يمتصه الجسم بسرعة ويظل قويًا لفترة طويلة من الوقت.

أظهرت الدراسات أن البروميلين ينتج تأثيرات مسكنة ومضادة للالتهابات في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ويقلل من آلام والتهاب الركبة لدى مرضى هشاشة العظام ، عصير الأناناس الذي يتم تناوله بعد التمرين قد يخفف حتى من التهاب ما بعد التمرين من خلال المساعدة في إصلاح وتخفيف آلام العضلات لأنه غني أيضًا بالبوتاسيوم.

5 - حليب الكركم الدافئ



الكركم هو بهار برتقالي مائل للصفرة يحتوي على مركب قوي مضاد للالتهابات يسمى الكركمين ، والذي ثبت أنه يساعد في تقليل مخاطر العديد من الأمراض المزمنة وكذلك تخفيف الألم الالتهابي الناتج عن هشاشة العظام، في دراسة أجريت عام 2019 حول فعالية الكركم ، تم تقسيم 139 مريضًا يعانون من هشاشة العظام في الركبة إلى مجموعتين، تناولت إحدى المجموعات كبسولة الكركم ثلاث مرات في اليوم ، بينما تناولت المجموعة الأخرى قرصًا سعة 50 ملليجرام من عقار ديكلوفيناك غير الستيرويدي المضاد للالتهابات مرتين يوميًا، بعد 14 و 28 يومًا ، تم تسجيل جميع المرضى من حيث شدة الألم. وجد الباحثون أن التوابل الطبيعية كانت فعالة مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الشائعة في تقليل آلام الركبة والالتهابات وأدت إلى تقليل الآثار الجانبية الضارة.