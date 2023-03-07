اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

3 زلازل أحدها بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:49 م
3 زلازل أحدها بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر تضرب وسط تركيا مقياس ريختر
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام تركية، إن 3 زلازل وقعت على التوالي في منطقتي إينشسو وهاسيلار في قيصري.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (AFAD) ، فإن الزلزال الأول وقع في الساعة 14:47 بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر عند 14.48 بقوة 4.4 درجة وعلى مقياس ريختر عند 14.53 بقوة 4.3 درجة.

وقال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر في بيانه: "بعد الزلزال الذي وقع في منطقة إينشسو في قيصري، ولا يوجد موقف سلبي حتى الآن، وتتواصل أعمال المسح الميداني، وفرقنا جاهزة لمواجهة أي موقف سلبي محتمل".


زلزال

زلزال تركيا

تركيا

اخبار تركيا

مقياس ريختر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة