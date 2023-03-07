وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد احتفالية "قم للمعلم" ويكرم مدير مدرسة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ احتفالية "قم للمعلم" بحضور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ ،وخالد حسان، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات بإدارة شرق، والدكتور محمود عبد العزيز، وكيل كلية التربية ورئيس مجلس الأمناء، وکرم عزام، رئيس مجلس أمناء الإدارة، و علاء حنيش، رئيس قسم التخطيط والمتابعة، وأمين الغفلول موجه التربية الاجتماعية بإدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وسحر حسني، مدير مجمع علي عبد الشكور الرسمية للغات.

كما كرم وكيل الوزارة، معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، الذي احتفل به طلابه وهيئة التدريس وأهالي قرية القواسم، بزفة لبلوغه السن القانونية للمعاش، اعترافا بفضله عليهم، وسط سعادة غامرة من أهالي القرية، والطلاب والمُعلمين وجميع العاملين في المدرسة.

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مجمع علي عبد الشكور الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، متضمنة الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة والمكتبة، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل والحدائق، موجهاً كلمته لطلاب المدرسة بأننا يحق لنا أن نفخر بوطننا الغالى مصر، وأن نفاخر به ونترجم هذا الولاء والانتماء بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات، كما ناقش الطلاب في عدد من الموضوعات، وشرح لهم عدد من الموضوعات الدراسية في اللغة الانجليزية واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

رافقه في الزيارة دكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، والدكتورة سحر حسني، مدير مجمع علي عبد الشكور الرسمية للغات، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية.