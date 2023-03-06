وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس بفوه ويعلن عن لقاء جماهيري كل 15 يوما

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عقد لقاء جماهيري كل 15 يوما، وحدد موعده يوم الأربعاء، من كل أسبوعين، بدءا من الأربعاء المقبل، الموافق 8 مارس، الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لبحث شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، بالفندق التعليمي ، بطريق صبري القاضي، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وعلى جانب أخر تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة سنديون الأعدادية، ومدرسة الشهيد كريم أبو زامل الثانوية بنات التابعين لإدارة فوه التعليمية ،متضمنه الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة والمكتبة وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل والحدائق، واستمع لعدد من المواهب من الطالبات، مثنيا على ادائهن، وتميزهن، موجهاً كلمته لطلاب المدرسة بأننا يحق لنا أن نفخر بوطننا الغالى مصر وأن نفاخر به ونترجم هذا الولاء والانتماء بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات، بحضور الدكتور أحمد وعيوع، مدير الادارة، وسيد قفشين، وكيل الادارة، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، و الالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.



جان من حوار الطلاب ووكيل تعليم كفر الشيخ



جانب من التفاعل بين وكيل تعليم كفر الشيخ والطالبات



صورة جماعية تجمع وكيل تعليم كفر الشيخ بالطلاب وهيئة التدريسط



عرض الطالبات لمواهبهن



لقاءه بالطلاب بالمدارس



وكيل تعليم كفر الشيخ يحاور الطلاب خلال تفقده لمدارس فوه



وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب