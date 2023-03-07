وكيل "تعليم دمياط" يحيل مدير مدرسة للتحقيق لعدم انضباط العملية التعليمية

دمياط معتز الشربيني

قرر "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، إحالة مدير مدرسة إعدادية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بإدارة دمياط التعليمية للتراخي وعدم المتابعة الجادة، وعدم انضباط العملية التعليمية، والتقصير فى مستوى النظافة العامة للمدرسة وتداعياتها على العملية التعليمية.

جاء ذلك عقب زيارته للمدرسة خلال الفترة المسائية، حيث استدعى وكيل الوزارة زهر الدين الليثي مدير عام الإدارة لتشكيل لجنة لمتابعة المدرسة من التعليم الإعدادي والمتابعة والعمل على إزالة السلبيات والعمل علي وضع حلول جذرية لها.

وتفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية، والمعامل وحجرات والأنشطة المختلفة، والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب، وأجرى معهم حوارا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور، وممارسة الأنشطة.

وشدد "عبد الرؤوف" على تكثيف أعمال النظافة العامة بالفصول الدراسية والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.

كما تفقد "وكيل الوزارة" مدرسة الشهيد سعد الأسمر الابتدائية فى الفترة المسائية، وتابع الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل العلوم والحاسب الآلي وحجرات الأنشطة المختلفة.

وخلال جولته أكد "وكيل الوزارة" على ضرورة نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإدارى والتعليمى.