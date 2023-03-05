وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارتى فارسكور ودمياط

دمياط معتز الشربينى

أجرى المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارتى فارسكور ودمياط، حيث شملت الجولة مدرسة عبد الهادى أمام للتعليم الأساسى وأحمد الوفائى الابتدائية المشتركة.

وتفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال وشاهد الأنشطة المختلفة لأطفال الروضة وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد ومتابعة طرق واستراتجيات التدريس للمعلمين.

كما تفقد وكيل الوزارة معامل العلوم وحجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية واليوم الرياضى والثقافى بالمدارس للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون بين الطلاب، مشددا على التأكيد على الإشراف اليومى ومتابعة الطالبات جيدا والتأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى كذلك العاملين بالمدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أية صعاب تواجه الطالبات وضمان حسن سير العملية التعليمية.