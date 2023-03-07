وكيل تعليم جنوب سيناء: استخدام وسائل تجعل المدرسة بيئة جاذبة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، مدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخلال الزيارة شهد وكيل الوزارة طابور الصباح، وتحية العلم والنشيد الوطني.

وأشار محمد عقل وكيل الوزارة إلى أهمية دور الإشراف اليومي وضبط ألية دخول الطلاب أثناء الطابور بمعرفة المشرفي اليومي.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التنسيق بين دور الأخصائي الاجتماعي والمشرف بتسجيل المتأخرين وإعلام ولي الأمر .

ثم تفقد وكيل الوزارة الصفوف الدراسية واستهل الجولة بزيارة الصف الثالث الابتدائي وحصة " المتعدد" عن موضوع "المهن"، وناقش الطلاب حول مهنهم المستقبلية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الزيارة بضرورة التواصل الفعال بين المعلم والطلاب باستخدام لغة الجسد لفاعلية عملية التدريس.

وزار وكيل الوزارة الصف "الثالث الابتدائي"، ونافذة اللغة العربية لدرس " كيف يعمل العالم ؟" وناقش الطلاب حول مفهوم العالم، ومكونات العالم؟ ثم تطرق لعلاقة محافظة جنوب سيناء بالعالم، والتمييز بين محافظة جنوب وشمال سيناء.

وفي ختام الزيارة شهد وكيل الوزارة طابور K G بالمدرسة، واستمع لفقراتهم الافتتاحية بالطابور، والإذاعة كما شهد تحية العلم معهم .

ووجه وكيل الوزارة إدارة المدرسة بأهمية التناغم بين أدوار ومهام أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل جدول الإشراف اليومي بداية من اليوم الدراسي والفسحة إلى موعد انصراف الطلاب كما أكد وكيل الوزارة على المتابعة اليومية لحضور الطلاب، واستخدام الوسائل التي تجعل المدرسة بيئة جاذبة، مضيفا أن التواصل الفعال من خلال لغة الجسد أساس في نجاح التواصل بين المعلم والطالب.