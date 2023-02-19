وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم.. صور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم، الفائزين على مستوى المديرية بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وذلك بمقر بمكتبه بديوان المديرية بمدينة طور سيناء، بحضور إبراهيم هجرس موجه عام اللغة العربية، وعصام إبراهيم مدير مدرسة رفاعة الإعدادية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

وأشاد وكيل الوزارة بالمكرمين من حفظة القرآن الكريم، متمنيا لهم التوفيق ومراكزأولى على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قدم إبراهيم هجرس موجه عام الللغة العربية والتربية الدينية شكره وتقديره لوكيل الوزارة على اللافتة الجميلة للتكريم مؤكدا دعم ورعاية سيادته للتوجيه وأشاد الموجه العام بالمكرمين من الطلاب وأضاف أن منافسات المسابقة توجت بفوز الطالبة روان عبد الرحمن ناصر بمدرسة الزهور الثانوية بالمركز الأول حفظ القرآن كاملا ثم حصل الطالب عبد الحليم محمود عبد الرحمن بمدرسة المروة الابتدائية على المركز الثاني حفظ 20 جزءا وحصد المركز الثالث الطالب يوسف ياسر علي بمدرسة رفاعة الطهطاوي الاعدادية على المركز الثالث على مستوى المديرية حفظ 10 جزءا.

كما تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مدرسة الأهرام الرسمية لغات التابعة لإدارة طور سيناء.

وتفقد وكيل الوزارة فناء المدرسة وحصة التربية الرياضية لطلاب وطالبات المدرسة، وأجرى حديثا وديا معهم، كما وجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالأنشطة وتوفير الاستعدادات المناسبة لها، والاهتمام بنظافة المدرسة، ثم اختتم وكيل الوزارة زيارته بحضور طابور kG بالمدرسة.

وتابع طابورالصباح بمدرسة الأمل الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، وحضر وكيل الوزارة طابورالصباح واستمع لفقرة الإذاعة الصباحية، كما شهد وكيل الوزارة تحية العلم والنشيد الوطني.



تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية



تكريم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم