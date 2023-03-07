وزير خارجية المجر: حل النزاع في أوكرانيا هو وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام

أحمد علوى

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن السبيل الوحيد الصحيح لحل النزاع في أوكرانيا، هو وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.

وقال الوزير المجري -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين: "إننا نرحب بإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن معظم الدول تؤيد إحلال السلام في أقرب وقت ممكن بأوكرانيا.

وأضاف أنه "كلما طال أمد هذه الحرب سيموت المزيد من الناس ويزداد الدمار"، مؤكدا في الوقت نفسه أن العالم يحتاج إلى مفاوضات سلمية؛ ولهذا يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة، لأنه لا يمكن إنقاذ الأرواح البشرية إلا بإحلال السلام.

وشدد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتنافسان مع بعضهما البعض حول من يمكنه إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن المجتمع الأوروبي الأطلسي يعاني الآن من نوع من "الذهان العسكري"، ونواب البرلمان الأوروبي في بروكسل ينظرون إلى هذا على أنه منافسة بين من سيمنح المزيد من الأسلحة لأوكرانيا - الولايات المتحدة أو أوروبا.