اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية المجر: حل النزاع في أوكرانيا هو وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:00 ص
وزير خارجية المجر: حل النزاع في أوكرانيا هو وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام وزير خارجية المجر
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن السبيل الوحيد الصحيح لحل النزاع في أوكرانيا، هو وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام.
 
وقال الوزير المجري -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الإثنين: "إننا نرحب بإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن معظم الدول تؤيد إحلال السلام في أقرب وقت ممكن بأوكرانيا.
 
وأضاف أنه "كلما طال أمد هذه الحرب سيموت المزيد من الناس ويزداد الدمار"، مؤكدا في الوقت نفسه أن العالم يحتاج إلى مفاوضات سلمية؛ ولهذا يجب أن نبقي قنوات الاتصال مفتوحة، لأنه لا يمكن إنقاذ الأرواح البشرية إلا بإحلال السلام. 
 
وشدد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتنافسان مع بعضهما البعض حول من يمكنه إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
 
وأشار إلى أن المجتمع الأوروبي الأطلسي يعاني الآن من نوع من "الذهان العسكري"، ونواب البرلمان الأوروبي في بروكسل ينظرون إلى هذا على أنه منافسة بين من سيمنح المزيد من الأسلحة لأوكرانيا - الولايات المتحدة أو أوروبا.
 

المجر

الخارجية المجرى

اوكرانيا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة