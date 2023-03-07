اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:34 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية الصين: علاقتنا مع روسيا تسهم فى تشكيل عالم متوازن ومتعدد الأقطاب

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:31 ص
وزير خارجية الصين: علاقتنا مع روسيا تسهم فى تشكيل عالم متوازن ومتعدد الأقطاب الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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أشاد وزير الخارجية الصيني تشين قانج، بعلاقات بلاده مع الصين، واصفا إياها بـ "الاستراتيجية"، مؤكدا أنها تسهم في تشكيل عالم متوازن ومتعدد الأقطاب.

وقال وزير الخارجية الصيني، حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الصينية الروسية لا تستهدف أي طرف ثالث، محذرا من أن بعض الجهات التي لم يسمها تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا لتحقيق أهداف جيوسياسية.

كما وجه وزير الخارجية الصيني تحذيرا إلى واشنطن مما وصفه بـ "تجاوز الخط الأحمر" بشأن ملف تايوان، داعيا إلى معارضة دعوات الانفصال بهدف إرساء الاستقرار والسلام.

 


الصين

روسيا

العلاقات الصينية الروسية

تايوان



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