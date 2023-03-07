تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB

كتب محمد أسعد

تُشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار ، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته1091م2، وذلك طوال فعالياتها المستمرة منذ اليوم الموافق 7 مارس وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وينقسم الجناح المصري إلى جزئين أمامى وخلفى، بحيث يضم الجناح 97 عارض مُشارك يمثلون 3 شركات طيران هم شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو وشركة نسمة للطيران، و2 للاتحاد المصرى للغرف السياحية، و60 فندق، و32 شركة سياحة.

وقد جاء تصميم الجناح مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير حيث يعتبر نموذج مصغر للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح جاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.

كما يوجد فى بداية الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفي خلفيتها يُعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون.

ويوجد بالجزء الخلفى للجناح نموذجاً للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى عدد 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، كما يوجد شاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

كما يوجد بالجناح مكتبين للاستعلامات، وغرفة للاجتماعات، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخ لتقديم الأكلات المصرية.