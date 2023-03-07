اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصرى المُشارك فى بورصة برلين السياحية ITB

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:23 م
وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصرى المُشارك فى بورصة برلين السياحية ITB الجناح المصري في بورصة برلين السياحية
كتب محمد أسعد

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افتتح، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري فى العاصمة الألمانية برلين، وتُشارك بها الوزارة مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضورياً منذ أزمة فيروس كورونا، حيث أنها كانت تُعقد افتراضياً منذ هذه الأزمة.
 
وحضر الافتتاح اليوم السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها. 
 
ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على أهمية المشاركة في هذه البورصة باعتبارها التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً.
 
وأشار إلى أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية والمهنية والإعلامية الهامة خلال فعاليات البورصة مما يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مع شركاء المهنة فى صناعة السياحة والسفر في ألمانيا وحول العالم، لافتاً إلى أهمية السوق الألماني الذي يعتبر من أكبر الأسواق السياحية المُصدرة للسياحة إلى مصر.
 
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد اجتمع في سبتمبر الماضي، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، مع الرئيس التنفيذي لبورصة برلين السياحية ITB، ومستشار البورصة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة المنظمة للبورصة، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتنظيم مؤتمرات ومعارض سياحية في مصر،  وبحث آفاق جديدة للتعاون بين ITB وقطاع السياحة المصري لتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري بين مصاف دول العالم ولاسيما في سياحة الحوافز والمؤتمرات(MICE).
 
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وزارة السياحة والآثار

بورصة برلين

السياحة في مصر



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