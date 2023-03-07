وفد صحفى من ألمانيا فى زيارة للمقصد السياحى المصرى

كتب محمد أسعد

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الأيام الماضية، وفداً صحفياً من دولة ألمانيا في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري.

وتضمنت هذه الزيارة التعريفية زيارة إلى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين والأقصر والإسكندرية والقاهرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من منتجات وأنماط ومقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة.

واستهل الوفد زيارته التعريفية بالقيام بجولة بمدينة القاهرة زاروا خلالها منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وخان الخليلي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسلام نبيل المشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء أن الوفد عقب انتهاء زيارته لمدينة القاهرة توجه لمدينة شرم الشيخ حيث زاروا محمية رأس محمد كما قاموا بجولة داخل المدينة زاروا خلالها منطقة السوق القديم ومسجد الصحابة وميدان سوهو، ثم توجهوا إلى مدينة سانت كاترين حيث زاروا دير سانت كاترين للتعرف علي المقتنيات الفريدة التي يتميز بها الدير من شجرة العليقة وكنيسة التجلي ومكتبة الدير، ورحب بهم رهبان الدير كما قاموا بإمدادهم بالمعلومات عن تاريخ الدير وقيمته الأثرية والدينية، كما استمتعوا بالطبيعة الخلابة خلال زيارتهم لمدينة دهب.

وأضاف أن الوفد حرص على التقاط العديد من الصور وتسجيل المعلومات عن كافة الأماكن التي قاموا بزيارتها والأنشطة السياحية التي يمارسها السائحين خلال زيارتهم لمحافظة جنوب سيناء، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتطلعهم للعوده مرة أخري لما لمسوه من ثراء سياحي وأثري في محافظة جنوب سيناء.

وأشار فتحي سالم المشرف على مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الأقصر، إلى أن الوفد قام خلال زيارته للأقصر بالقيام بجولة بمعابد الكرنك والأقصر ومنطقة وادي الملوك ومعبد حتشبسوت بالبر الغربي للأقصر.

أما في الاسكندرية، فقد زار الوفد عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالمدينة منها المتحف الإسكندرية القومي ومكتبة الإسكندرية وحديقة الحيوان وكاتدرائية القديس مرقس الارثوذكسية.