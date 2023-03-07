وزير التعليم العالى: 50% من الموظفين يحتاجون إعادة تأهيل بحلول 2025

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن 50% من الموظفين بالدولة يحتاجون لإعادة التأهيل مع حلول عام 2025 ، خاصة فى ظل التطور السريع والتكنولوجى الذى شهدته دول العالم فى الوظائف بكافة أشكالها

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لإعلان استراتيجية وزير التعليم العالى 2030، أن يتم العمل على تدشين برامج جديدة بالجامعات لمفاهيم وظائف المستقبل .

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن أن الهرم السكانى فى مصر كشف وجود حوالى 11 مليون نسمة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 22 نسمة، موضحًا أنه مع زيادة معدل الالتحاق، ما يؤدى إلى زيادة مستفيضة فى عدد الجامعات.

تدور رؤية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي علي أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة “مصر 2030” و التي تهدف الى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة و تعتمد في الأساس علي دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري و علاقته بأهداف التنمية المستدامة و مجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية و البيئية من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية لأقاليم مصر ، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات، وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.

وأوضحت استراتيجية وزارة التعليم العالى بدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثاني حيث تم إدخال البحث العلمي إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمي في التعامل مع السوق. ثم أخيرا حددت هذه الرؤية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضي قد ًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.