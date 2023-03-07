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وزير التعليم العالى: إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:41 ص
وزير التعليم العالى: إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تعمل على تبنى برامج أكاديمية جديدة ومناهج لخدمة المجتمع والإنسان والتنمية على النطاق العلمى وتنمية الموارد الإقليمية البشرية والطبيعية موضحًا أنه تم تطبيق ذلك فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
 
وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى لإعلان استراتيجية وزارة التعليم العالى 2030، أنه يتم العمل على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات والعمل على اعداد هيكل جديد لإدارة الجامعات لخدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع سوق العمل الإقليمى.
 
وتابع وزير التعليم العالى، أنه تم البدء فى تطبيق النظام الجديد لإدارة الجامعات فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية متابعًا: يجب أن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالى.
 
 
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستراتيجية الجديدة تتعامل مع البرامج التعليمية على مسارين مسار الشهادات العليا بالتقدير، والمسار المهني مشيرا إلى أن الطلاب بعد تخرجهم سيكونوا قد انتهوا من البرامج الأكاديمية وتم تدريبهم على برامج تعليم الابتكار والإبداع ضمن مراكز الابتكار بالجامعة، ثم برامج التوظيف لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتخريجهم مؤهلين تأهيل كامل.

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أيمن عاشور

استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث



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