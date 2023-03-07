اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين بشكل صحيح

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:00 ص
وزارة الصحة تكشف 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين بشكل صحيح الأنسولين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن 7 نصائح لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر.
 
وبحسب منشور وزارة الصحة والسكان تضمنت خطوات تخزين قلم الإنسولين:- 
 
1. لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​
 
2. يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.​
 
3. يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​
 
4. يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.​
 
5. يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​
 
6. يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. ​
 
7. في حاله السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة 
 
وحذرت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر من حقن الأنسولين من خلال الملابس، لأن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى تلوث الإبرة والإصابة بالعدوى.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: احرصوا على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.
 
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الانسولين

مرضى السكر

وزارة الصحة

الاعتلال الكلوي



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