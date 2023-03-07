مواعيد اختبارات التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، عن تحديد مواعيد الاختبارات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لأبناء المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وهى المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادى الجديد سيتم توزيع جوائزها فى شهر رمضان المبارك، حيث جرى الإعلان عنها بمديرية أوقاف المحافظة وتقدم إليها 680 متسابقا فى كافة مستويات الحفظ، مؤكداً على أن تكريم الفائزون فيها فى احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

وقال الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية قررت إجراء الاختبارات النهائية اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 9 مارس وحتى يوم 16 مارس بمقر المجمع الإسلامى بالخارجة وإدارة أوقاف موط بالداخلة، حيث تستغرق الاختبارات فى مجمع الخارجة الإسلامى يومان للمتقدمين من الخارجة وباريس بولاق والمنيرة، كما تم تحديد 3 أيام لاختبارات إدارات أوقاف موط وبلاط والجديدة والمعصرة وغرب الموهوب، ويوم واحد لإدارات القصر والفرافرة والكفاح.





وأضاف شاهين أن الاختبارات الأولية استمرت لمدة أسبوع على مستوى جميع الإدارات الفرعيه التابعة للمديرية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل المتقدمين لمسابقة حفظ القرآن الكريم، فى مستوياته الأربعة، والتى سيتم عقدها فى شهر شعبان المقبل، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد فى خدمة كتاب الله عز وجل والتشجيع على حفظه وفهم معانيه، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأكد شاهين أن الإعلان عن المسابقة كان فى بداية شهر فبراير الجارى وتمت مخاطبة الإدارات الفرعية للإعلان عن المسابقة وسيتم البدء فى عقد الاختبارات يوم 23 فبراير ولمدة أسبوع مشيراً إلى أن المتقدمين فى المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء بلغ عددهم 275 متسابق، وفى المستوى الثانى المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، بلغ عدد المتقدمين 210 متسابق، وفى المستوى الثالث لمرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم 85 متسابق، وفى المستوى الرابع، وهو مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم بلغ عدد المتقدمين 110 متسابق، مؤكداً على أنه يشترط إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.