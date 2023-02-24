أوقاف الوادى الجديد تفتتح المسجد الجامع فى الفرافرة

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن افتتاح 28 مسجدًا يوم الجمعة 24 / 2 / 2023م، منها (26) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (713) مسجدًا، منها (573) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(140) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

م – المسجد وعنوانه

1. آل موسى – الشغبة – أسيوط

2. الشرقي – أبو الهدر- ديروط

3. أبو غديد الأهلي – الواسطى – الفتح

4. خاتم المرسلين – نجع سويلم – ديروط

5. القاضي – سرقنا – ديروط

6. أحمد أبو عزيزة – نجوع المعادي – البداري

7. الحكيم – باويط – ديروط

8. التوحيد – عواجه – ديروط

مديرية أوقاف المنيا

م – المسجد وعنوانه

9. الرحمن الشرقي – نزلة أسمنت – أبو قرقاص

10. الرحمة أبو الريش – شارونا – مغاغة

11. محمد قطب – طنبدي – مغاغة

12. عزبة حليم جبران – مركز ملوي

13. العدلية – عزبة العدلية – منشأة عبد الله – العدوة

14. الغربي – ابطوجة – صندفا

مديرية أوقاف الغربية

م – المسجد وعنوانه

15. البراهمة – العامرية – المحلة ثان

16. الإصلاح – كفر حجازي – المحلة ثان

17. التوحيد – السجاعية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الشرقية

م – المسجد وعنوانه

18. الكبير – م أبو عامر – الحسينية

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م – المسجد وعنوانه

19. المسجد الجامع – مدينة الفرافرة