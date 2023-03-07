اليوم السابع
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منسق "حياة كريمة" بالمنيا: إنشاء 32 مجمعا حكوميا لخدمة المواطنين

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:46 م
منسق "حياة كريمة" بالمنيا: إنشاء 32 مجمعا حكوميا لخدمة المواطنين حياة كريمة - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، إن مبادرة حياة كريمة بالمنيا أدرج فيها أكثر من ألف قرية وتابع لها، مضيفا أن هناك 192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة، تم بناء 32 مجمع خدمات حكومية، وكذلك 32 مجمعا زراعيا كاملا.
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إن تم بناء 103 مبانى مدرسة جديدة لإنهاء أزمة تكدس داخل الفصول، وكذلك بناء 119 وحدة صحية جديدة. 
 
وتابع :"حياة كريمة تعتمد على محور بناء الإنسان، عن طريق بناء مكاتب ورجوع المسرح والفنون بما يتوافق مع طبيعة القرى المصرية، وكذلك استخدام فناء المدارس فى الفنون المسرحية". 
 
وأوضح: "قرية المعصرة بها 25 ألف نسمة استفاد بخدمات حياة كريمة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسى بتطوير القرى ورفع المعيشة والحياة الصحية والثقافية للمواطن المصرية".

حياة كريمة

قرية المعصرة

الحياة اليوم

الرئيس السيسى



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