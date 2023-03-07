"حياة كريمة": انطلاق مبادرة "كتف فى كتف" من جنوب سيناء لتوزيع 400طن مواد غذائية

كتبت أسماء أمين

قالت مؤسسة حياة كريمة إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق اليوم انطلاق مبادرة "كتف في كتف" من محافظة جنوب سيناء، وذلك إستعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم وصول قطار الخيرفي إصطفاف كبير من متطوعي التحالف والذين استقبلوا 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوقحماية اجتماعية تحتوي علي 400 طن مواد غذائية وعدد 2000 بطانية لأهالي جنوب سيناء.

وتأتي مبادرة كتف في كتف والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بتقديم 4 مليون صندوق مواد غدائية للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية والتي بدأت بالمواطنين في المحافظات الحدودية،وذلكلتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات .

وشارك في الإصطفاف اليوم بمحافظة جنوب سيناء ستة كيانات من أعضاء التحالف وهم (مؤسسة حياة كريمة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة ابوالعينين الخيرية - بنك الطعام المصري - جمعية الاورمان)

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قدإنطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسساتالعمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و27 إتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها