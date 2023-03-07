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مناظرة للمتنافسين على رئاسة وزراء أسكتلندا اليوم.. حمزة يوسف وكيت فوربس الأقرب

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:08 م
مناظرة للمتنافسين على رئاسة وزراء أسكتلندا اليوم.. حمزة يوسف وكيت فوربس الأقرب حمزة يوسف وكيت فوربس وآش ريجان
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المرشحين لتولى منصب رئيس وزراء اسكتلندا خلفا لنيكولا ستورجون التي أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ الشهر الماضى، يستعدون لأول مناظرة تلفزيونية، ورغم محاولة كل متنافس إظهار أفضل ما لديه، إلا أنهم يتفقون جميعا على أن الحزب الوطني الاسكتلندي يقف عند مفترق طرق.

 

وأوضحت الصحيفة، أن المنافسة لخلافة ستورجون فى زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي أصبحت معركة وجودية حول اتجاه الحزب وسياساته وروحه، ويضع المرشحان الرئيسيان ، حمزة يوسف وكيت فوربس ، رؤى متنافسة - يوسف هو مرشح يضمن استمرارية نهج الحزب بينما فوربس ، 32 عامًا ، شابة معادية للثورة، على حد تعبير "الجارديان".

 

ورجحت الصحيفة أن المنافسة يمكن أن تنتهى بفوز  فوربس المحافظة اجتماعيا ، وهى عضو ملتزم في الكنيسة الكالفينية الحرة فى أسكتلندا، لتكون رئيسة وزراء أسكتلندا المقبلة.

 

واعتبرت "الجارديان" أن الصورة ستكون أكثر وضوحًا عندما يواجه يوسف وفوربس والمنافسة الثالثة ، آش ريجان ، كاميرات قناة STV الساعة 9 مساء اليوم الثلاثاء في جلاسكو ، في أول مناظرات تلفزيونية من أربع مناظرات.

 

وأوضحت الصحيفة أن يوسف ، 37 سنة ، هو المفضل على الورق ، وينظر له على أنه خيار ستورجون ،كما أنه شخصًا تولى أصعب المناصب في الحكومة، حيث قاد المعركة ضد وباء كورونا، فضلا عن أنه حصل على تأييد من ما يقرب من نصف وزراء ستورجون ، وثلث نواب الحزب الوطنى الأسكتلندى، وتقريبًا جميع نواب الحزب العشرة الذين أعلنوا أنه مرشحهم المفضل.

 

وعلى النقيض من ذلك ، تحظى فوربس بدعم عام من أربعة نواب فقط. وفقدت حملتها الدعم في غضون ساعات من إطلاقها بعد أن أكدت أنها، بصفتها مسيحية إنجيلية، لا توافق على زواج المثليين أو إنجاب الأطفال خارج إطار الزواج، وتعارض تحديد الهوية الذاتية للأشخاص المتحولين جنسياً ودعمها للحملات المناهضة للإجهاض.


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