مفتى الجمهورية يبحث أوجه ترشيد استهلاك المياه مع رئيس شركة مياه الشرب

كتب لؤى على

استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى؛ لبحث أوجه التعاون فى مجال التوعية وبناء الوعى حول ترشيد استهلاك المياه.

وأكَّد مفتى الجمهورية خلال اللقاء أنَّ الماء يعدُّ من أجلِّ النِّعم الإلهية التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، فهو مصدر استمرار الحياة كما جاء في قول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ}.

وشدَّد المفتى على ضرورة أن يلتزم الإنسان بالحفاظ على المياه من الإهدار، وترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف فيها وحسن استغلال مواردها لتحقيق الاستفادة القصوى منها، حتى ننتفع به فى كافة مناحى الحياة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى: إننا نعانى بشكل كبير من إهدار المياه بنسبة تتخطَّى 30% وهو مؤشر خطير يدعونا إلى ضرورة بناء الوعي لدى الناس بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وأضاف أنَّ دار الإفتاء بما لها من مكانة كبير وتأثير واضح فى بناء الوعى لدى المواطن المصري، فإننا نأمل أن نتشارك معًا في بناء الوعي حول أهمية المياه، وخطورة إهدارها، وكيفية ترشيد الاستهلاك.