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معهد الأورام: ورم الثدى الأكثر انتشارا بين السيدات والرئة والكبد فى الرجال

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:00 ص
معهد الأورام: ورم الثدى الأكثر انتشارا بين السيدات والرئة والكبد فى الرجال الدكتور محمد عبد المعطى سمرة عميد معهد الأورام
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد عبد المعطى سمرة عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، أن أكثر أمراض الأورام انتشارا فى مصر  فى السيدات بنسبة 25% وهو مرض ورم الثدى وفى الرجال أورام الرئة والكبد.
 
وأكد، أن هناك تغيرات تحدث نتيجة السيطرة على بعض مسببات الأمراض مثل التدخين باعتباره أنه عامل رئيسى فى الإصابة بأورام الرئة والحلق والحنجرة وتكون نسبة حدوث أورام الرئة 12 مرة قدر غير المدخنين والمقصود هنا التدخين بكل صوره بما فيه السجائر الإلكترونية أو الشيشة.
 
وأضاف عميد معهد الأورام فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن هناك بعض الأورام مرتبطة بالفيروسات مثل أورام الكبد مؤكدا أن من ضمن انجازات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى حيث اننا لا نحمى الكبد فقط ولكن نحمى أن مريض فيروس سى لديه نسبة عالية من الإصابة بسرطان الكبد وباستخدام علاج فيروس سى والحملات الإجبارية للتطعيم ضد فيروس سى قللت نسبة الإصابة بمرض أورام الكبد.
 
وتابع عميد معهد الأورام أن هناك علاقة بين بعض أنواع الفيروسات والإصابة بسرطان عنق الرحم ومن هذا المنطلق الكشف المبكر على السيدات مهم فى منح بعض التطعيمات وعلاجات تقلل نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم وكثر التعرض لأشعة الشمس له علاقة وثيقة فى الإصابة بالأورام وخاصة لأصحاب البشرة البيضاء وتحديدا فى دول أوروبا لأنها تسبب سرطان الجلد موضحا أن التعرض المقصود هنا التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة وسنوات طويلة.

 


معهد الاورام

محمد عبد المعطى

سرطان الثدى

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة القاهرة



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