مصرع سيدة صدمتها سيارة تسير بسرعة جنونية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقيت سيدة مصرعها في الحال بعد أن صدمتها سيارة ملاكي يقودها شاب بسرعة جنونية أمام قرية شبرا ملكان مركز المحلة بمحافظة الغربية انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم التحفظ على قائد السيارة ونقل الجثة للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بتصادم سيارة ملاكي بسيدة أمام قرية شبرا ملكان.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الشاب يقود سيارة ملاكي بسرعة جنونية واصطدم بالمجني عليها مما تسبب في وفاتها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.