اليوم السابع
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مستشفى قنا العام: نجاح أول حالة تغيير مفصل كامل بقسم العظام

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:51 م
مستشفى قنا العام: نجاح أول حالة تغيير مفصل كامل بقسم العظام مستشفى قنا العام
قنا صابر سعيد

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أعلنت مستشفى قنا العام، نجاح أول حالة تغيير مفصل بوحدة المفاصل بقسم العظام، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، وتعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، بتقديم أقصى جهد وخدمة للمرضى.

 

قال الدكتور محمد الديب، إن قسم العظام نجع في تغيير مفصل كامل لمريض وهي أول حالة "Total knee"  وضم فريق العمل الدكتور محمد عبد المجيد الضبع، استشاري العظام، الدكتور أحمد عبد الرزاق، رئيس قسم العظام، الدكتور محمد رأفت، استشاري العظام، طارق السيد، محمد سلمي، أحمد جابر، أحمد عبد البصير، أخصائي العظام،  تخدير الدكتور سامح شاكر، تمريض أسماء.

 

وأوضح الديب، أن تلك النجاحات المتتالية في مختلف التخصصات تأتي في إطار اهتمام المستشفى بتقديم أفضل خدماتها للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، ومواكبة التطور العلمي من خلال الدورات والندوات التي تعقد في أقسام المستشفى بحضور ومشاركة أساتذة وأطباء متميزين في مجالهم.

 

 


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