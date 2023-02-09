وكيل تعليم قنا يطمئن على حالة المعلمين مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

واطمأن وكيل الوزارة، على حالة المصابين من الدكتور محمد الديب، مدير عام المستشفى، وتأكد من خروج معظم الحالات المصابة بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل قسم الطوارئ بالمستشفى.

وكان قد تعرض الميكروباص الذي يستقله المعلمين لحادث انقلاب على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة قنا غرب، وأسفر عن إصابة 8 من أعضاء هيئة التدريس تنوعت الإصابات ما بين كدمات وسجحات خفيفة، وخرج معظمهم لاستكمال العلاج بالمنزل.