مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم شحن كارت العداد

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل اﻻجتماعى فيس بوك أن تلقى شكوى من أحد المواطنين يتضرر فيها من رفض شحن كارت العداد بالعقار الخاص به بمركز جهينة محافظة سوهاج.

وقال الجهاز إنه بدراسة موضوع الشكوى مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-

- أن كارت الشحن مخزن علية شحنة لم يتم تفريغها.

- تم مطالبة الشاكي بالتوجة إلي العقار الخاص به ووضع كارت الشحن بالعداد لتفريغ قيمة الشحنة.

- تمكن المشترك من شحن الكارت.

- تم التواصل من قبل مسئولى الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم فى الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).