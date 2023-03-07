محافظ مطروح يتابع توزيع شتلات الأشجار ضمن "مبادرة 100 مليون شجرة" ..صور

كتب -أحمد الزغبى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود اللجان المشكلة لاستلام وتوزيع شتلات الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وذلك برئاسة نائب رئيس كل مدينة من مدن ومراكز المحافظة الثمانية، وتوزيعها على المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى، مع اختيار الأماكن الصالحة لنوعية الأشجار سواء المثمرة أو الزينة، من حيث التربة والرى، وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

واستقبلت مدن ومراكز المحافظة قوافل الأشجار وبدأت فى أعمال زراعتها وتوزيعها على الجهات مع التأكيد على استمرار متابعة الأشجار والحفاظ عليها من رى وتسميد بعد عملية الزراعة.

ويذكر أن قافلة مبادرة الرئيس 100 مليون شجرة وصلت محافظة مطروح، أوائل الأسبوع الماضي بعدد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

على صعيد آخر، قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استضافة محافظة مطروح لفاعليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح.

وأضاف على استمرار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان خاصة الشباب ودورهم القوى وتحمل مسئوليتهم مع زيادة وعيهم والاعتزاز بالهوية الوطنية والحفاظ على الوطن.

وأكد ترحيب محافظة مطروح باستضافة شباب المحافظات الحدودية في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة على أرضها، بكل إمكانياتها ومقوماتها الرياضية والسياحية والثقافية وتعاون جميع أجهزتها المعنية في الإعداد والتخطيط المسبق للوصول لتنفيذ نسخة مميزة منها.

وأشار إلى أنه تم تيسير تسجيل الشباب وذوي الهمم بالمحافظة في جميع الأنشطة والألعاب الرياضية لعدد 12لعبة (فردية وجماعية) معتمدة ضمن الأولمبياد، وكذلك العمل على جاهزية الملاعب والخدمات المختلفة لتنفيذ الأنشطة وتقديم كافة الدعم من جميع الجهات بالمحافظة لإنجاح الأولمبياد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة... والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى وزيادة الخبرة والمعرفة من خلال هذه التجربة التنافسية الشريفة بين شباب المحافظات الحدودية في المجالات الرياضية والثقافية والفنية التي يشملها الأولمبياد.