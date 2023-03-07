محافظ قنا يشدد على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والاهتمام بملف النظافة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لمتابعة عدد من الملفات التي تمس المواطن القنائي، وكذلك الوقوف علي أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية، وذلك في حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد.

شدد محافظ قنا، على إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة أو مخالفات البناء العشوائي، مؤكدا علي أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

وأضاف الداودي، أنه يتابع ملف التعديات بصفة شخصية وبشكل يومي، و لن يسمح بأي تراخي أو تقصير في هذا الشأن، خاصة وأنه يتعلق بحق الشعب والدولة ، موجها بتشكيل لجان تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع قري ومدن المحافظة.

ونوه محافظ قنا، علي أهمية ملف النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول، موجها المسئولين بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة، موجها رؤساء الوحدات القروية بمشاركة منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات التي تستهدف نظافة البيئة للارتقاء بالمظهر الحضاري ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.