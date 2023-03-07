حركة التنقلات بين رؤساء المراكز بقنا .. تفاصيل

قنا صابر سعيد

أصدر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، قرارا بحركة تنقلات بين رؤساء المراكز والمدن، وتقرر نقل قدري كامل حمدتو، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، ونقل أشرف أنور امين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

كما نص القرار على نقل عبد اللاه أحمد خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ونقل سيد تمساح محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت.

ونقل ياسر أحمد محمد حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ونقل جمال عثمان علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.