محافظ بنى سويف يتفقد أعمال زرع شتلات الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في المبادرة الرئاسية للتشجير، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تشجير وزراعة 100 مليون شجرة على جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة.

جاء ذلك خلال متابعته "اليوم" لأعمال زراعة شتلات بعض الأشجار على الجانب الشرقي من الطريق المؤدي لمحور الفشن الحر على النيل الجاري تنفيذه، خلال زيارته للمشروع ،والتي ورافقه خلالها: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس طارق الحزار رئيس هيئة الطرق والكباري ببني سويف، محمد بكري، مدحت صلاح رئيسي الفشن وببا، شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة وأعضاء المكتب الفني.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لرؤساء المدن بالتنسيق مع البيئة والزراعة للاستمرار في رفع كفاءة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية ضمن أعمال المبادرة ،منوها عن متابعته لتنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة في هذا الجانب ، لتوزيع وزراعة تلك الأشجار ، حيث تم استلام نحو 60 ألف شجرة "زينة / مثمرة" من إجمالي حصة المحافظة التي تزيد عن 110 ألف شجرة من أنواع ( أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا ، تيفيتا، ليمون ، برتقال ، رومان ..) وجار توزيعها على الوحدات المحلية بواقع: 17 ألف و650 لمركز ومدينة بني سويف ، و 8400 بمركز ومدينة سمسطا ، و5850 شجرة لمركز ومدينة الفشن، و7550 لمركز ببا ، و8100 لاهناسيا، و6575 شجرة للواسطى ، و5650لناصر.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يحقق تغيرًا للأفضل في قطاع النظافة والتجميل والبيئة، بجانب تحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، لافتا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.