محافظ بنى سويف يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد عمر بن عبد العزيز

بنى سويف- هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شهر شعبان 1444هـ، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر ببني سويف وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال، عقب أداء شعائر صلاة المغرب بمسجد عمر بن عبد العزيز، بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، تناول فيها الدروس المستفادة من حياة النبي "صلى الله عليه وسلم "، وفضل ليلة النصف من شعبان التي شهدت تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة، مشيرا إلى أن تحويل القبلة يدل على وسطية الأمة في الدين والأخلاق، فيما اختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية .



احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان