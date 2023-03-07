اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:22 م
أكرم القصاص
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محافظ الشرقية يهنئ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على توليه منصب مدير المكتب الفنى بالزقازيق

الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:39 م
محافظ الشرقية يهنئ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على توليه منصب مدير المكتب الفنى بالزقازيق محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر

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استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير المكتب الفني بالزقازيق، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبصحبته وفد من المحافظة في مقدمتهم نائبي المحافظ وسكرتير عام محافظة الشرقية والسكرتير العام المساعد لتهنئته بتولي مهام منصبه مدير المكتب الفني بالزقازيق.
 
وكان في استقبالهم مجموعة من المستشارين أعضاء المكتب الفني بالزقازيق في مقدمتهم المستشار محمد عبد العزيز مدير فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق والمستشار نبيل صالح وكيل المكتب الفني بالزقازيق.
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (1)
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية  

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (4)
 رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ الشرقية

 

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (3)
 
 رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ الشرقية

 

محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية (2)
محافظ الشرقية يقدم التهنئة للمستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية 

 


محافظ الشرقية

هيئة النيابة الإدارية

المستشار فوزي عمر

الدكتور ممدوح غراب




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