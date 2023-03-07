محافظ الشرقية يهنئ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على توليه منصب مدير المكتب الفنى بالزقازيق

استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار فوزي عمر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير المكتب الفني بالزقازيق، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبصحبته وفد من المحافظة في مقدمتهم نائبي المحافظ وسكرتير عام محافظة الشرقية والسكرتير العام المساعد لتهنئته بتولي مهام منصبه مدير المكتب الفني بالزقازيق.

وكان في استقبالهم مجموعة من المستشارين أعضاء المكتب الفني بالزقازيق في مقدمتهم المستشار محمد عبد العزيز مدير فرع الدعوى التأديبية بالزقازيق والمستشار نبيل صالح وكيل المكتب الفني بالزقازيق.