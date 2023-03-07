محافظ الإسماعيلية يبحث التعاون مع سفير دولة ليتوانيا بالقاهرة

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أرتوراس جايليوناس سفير دولة ليتوانيا لدى القاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية.

تأتى تلك الزيارة فى إطار التعاون والتبادل التجارى بين مصر وليتوانيا، وتبادل البرامج التدريبية والخبرات بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية.

واستهل "بشارة" الاجتماع، بالترحيب بسفير دولة ليتوانيا والوفد المرافق له، متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع بواحدة من أجمل مدن مصر وهى مدينة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، استعرض بشارة الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية وخاصة فى مجال التصنيع الزراعى والمحاصيل الزراعية والخضروات ذات الجودة العالية التى تشتهر بها المحافظة، منها المانجو والبرتقال والفراولة والسمسم والفول السودانى، مشيرًا لحرص المحافظة على تقديم ودعم المستثمرين وأصحاب المصانع لتوفير أكبر عدد من فرص التشغيل لشباب المحافظة.

وأضاف أن الإسماعيلية تنظم العديد من المهرجانات الثقافية، مثل الدولى للفنون الشعبية، ومهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة، ومؤخرًا الإسماعيلية للمانجو.

من جانبه، وجه سفير ليتوانيا الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، معبرًا عن إحساسه بالفخر بوجوده على أرض محافظة الإسماعيلية، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتبادل التجارى مع محافظة الإسماعيلية، مضيفًا، أن مثل هذه الزيارات تعد بمثابة جسور لتقوية العلاقات بين مصر وليتوانيا؛ للبحث عن الخبرات، والمشروعات والفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية، متمنيًا التقدم والازدهار لمحافظة الإسماعيلية.

وفى ختام كلمته، تمنى محافظ الإسماعيلية المزيد من التعاون والتبادل التجارى بين مصر وليتوانيا، وأن تنتهى الحرب فى أوروبا، وأن ينعم البشر جميعًا بالسلام فى كافة أنحاء العالم.

وقدم اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، درع المحافظة لسفير دولة ليتوانيا بالقاهرة؛ ترحيبًا به على أرض محافظة الإسماعيلية.