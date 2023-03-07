محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال رصف وتطوير شبكات الطرق بنطاق المحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي2022/2023 والتي تشمل العمل بالعديد من المشروعات بجميع مراكز المحافظة.

وفي هذا الشأن استكملت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير للمحاور المرورية على مستوى المحافظة، حيث بدأت أعمال فرد الطبقة الأسفلتية للمرحلة الثانية ببر أيسر ترعة السويس، والتي تمتد على مسافة 6 كم من حدود مركز ومدينة الإسماعيلية، وحتى قرية هويس سرابيوم بنطاق مركز ومدينة وفايد؛ لتحقيق السيولة المرورية بالطريق كونه طريق حيوي وهام يربط بين مركزي الإسماعيلية وفايد.

و أشار المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل، بأن هناك عددًا من المشروعات الجاري العمل بها في نفس التوقيت داخل مدينة الإسماعيلية حيث بدأت أعمال التأسيس والسن في منطقة عمارات السابعة وحول مجمع الإسماعيلية الطبي ومنطقة عمارات التخطيط بنطاق حي ثالث داخل مدينة الإسماعيلية، ويقوم بتنفيذ الأعمال بالمنطقة جهاز تعمير سيناء تحت إشراف محافظة الإسماعيلية.

وأوضح الشيمي، أن أعمال التطوير تسير على قدمٍ وساق في منطقة المحطة الجديدة، حيث يتم استكمال الأعمال في حارة عبد الرحمن، وعدد من الحارات الأخرى؛ لتغيير غرف التفتيش وتركيب بلدورات وبلاط إنتر لوك مشيرًا إلى أن توجيهات محافظ الإسماعيلية خلال جولته التفقدية التي قام بها خلال فبراير الماضي لأعمال التطوير بالمحطة الجديدة كانت واضحة، بأن يشمل التطوير جميع المنطقة والتنسيق مع جميع الخدمات والمرافق لإنهاء الأعمال قبل الرصف مع الحفاظ على هُوية المِنطقة والمباني القديمة الأثرية.

كما تشمل الأعمال الجاري تنفيذها حاليًا وضع طبقة أساس وتركيب البلدورات والأرصفة بشارعي مصر وسعد زغلول.