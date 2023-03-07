محافظ الأقصر يستقبل وفد التنمية المحلية لمتابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، وفد وزارة التنمية المحلية المكون من المهندس بدر عبد السيد مصطفى مدير وحدة المتغيرات المكانية، والدكتور حسام الدين محمد راشد نائب رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى، لمتابعة موقف المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر في شتى المجالات.

وخلال الزيارة وبناء على توجيهات محافظ الأقصر، عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، اجتماعاً بحضور وفد وزارة التنمية المحلية، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الزراعة والإصلاح الزراعي، والتخطيط العمراني، ووحدة المتغيرات المكانية، لبحث موقف تقنين وإزالة التعديات على أراضي الدولة.

كما تم عرض آخر مستجدات وحدات رصد المتغيرات المكانية للوقوف على سير العمل بها، ومتابعة سير العمل وتكثيف الجهود للقضاء على مخالفات البناء وإزالتها في مهدها، تنفيذًا لخطة الدولة لمنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء.

كما أكد وفد وزارة التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة القرى والمدن والمراكز ومنع أى تعديات جديدة فى المهد وإزالتها فوراً، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية وعدم التهاون فى هذا الملف خاصة فى ظل متابعة دورية من القيادة السياسية .

فيما عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا لبحث الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي يتم تنفيذ مرحلتها الأولى داخل محافظة الأقصر في قرى مركزي إسنا وأرمنت، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات للعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات توصيل الصرف الصحي بالمبادرة، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف أعمال الاتصالات والغاز والكهرباء والري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة وموقف تنفيذ أعمال سكن كريم ونسب تنفيذ كافة قطاعات المبادرة.