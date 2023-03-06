محافظ الأقصر يناقش المخطط التفصيلى لإسنا والطود بالمجلس التنفيذى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 2 لعام 2023 بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، حيث تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة إسنا ومدينة الطود، وبذلك يتم الانتهاء من اعتماد كافة المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.

كما تضمنت أعمال الجلسة موقف تحديث المواقع الإلكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية للجهات على شبكات التواصل، وبدء إجراءات إعادة تفعيل المجلس الإقليمي للصحة بالمحافظة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الترابط بين جميع أجهزة الدولة المعنية والتكامل لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، وذلك بحضور كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

كما ناقشت الجلسة تخصيص مساحة لصالح مديرية الشئون الصحية بالأقصر لإنشاء مجمع محارق التخلص الآمن من النفايات الطبية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية لمعاينة واختيار الموقع المناسب، كما تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على المذكرة الواردة من مركز ومدينة أرمنت بخصوص تطوير شبكة الطرق بمركز ومدينة أرمنت.

كما تضمنت أعمال الجلسة استعراض آخر مستجدات المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وملفات التقنين والإزالات، واستعراض تطبيق قانون 150 لانتظار السيارات، حيث تم طرح المزايدة العلنية العامة لاستغلال وتشغيل عدد أربعة شوارع لإنتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر لمدة ثلاث سنوات، وذلك في مزاد علني تحدد له جلسة الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2023م.



المحافظ يبحث موقف تحديث المواقع الالكترونية وتوثيق الصفحات الرسمية



حضور المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر



محافظ الأقصر يناقش المخطط التفصيلي لإسنا والطود



