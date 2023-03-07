محافظ أسيوط يشهد ندوة بمكتبة مصر العامة احتفالاً بليلة النصف من شعبان.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ندوة للأطفال وتلاميذ عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية بمكتبة مصر العامة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وذلك في إطار التعاون المثمر بين المكتبة والمنطقة الأزهرية بأسيوط ومديرية التربية والتعليم وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات تحقيقاً لإستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة جاء ذلك بحضور الدكتور خلف عمار مدير عام إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بأسيوط وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط والشيخ مختار الخطيب مدير عام العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية نيابة عن الدكتور علي عبدالحافظ وكيل وزارة المنطقة الأزهرية والشيخ علاء الدين عبدالرحيم مدرس القراءات بالأزهر الشريف قراءة القرآن والابتهالات وبمشاركة العشرات من تلاميذ وطلاب (معهد أسيوط النموذجي ، ومعهد أسيوط الإعدادي ، ومدرسة دار الأرقم) وبعض أعضاء ورواد المكتبة.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها كلمات الحضور بمناسبة الذكرى العطرة بحلول ليلة النصف من شعبان وفضائل شهر شعبان عامة وليلة النصف من شعبان خاصة والتقرب الى الله ـ عز وجل ـ بالصلاة والدعاء وقيام الليل كما أسرد بعض الأحداث التاريخية والإسلامية التي وقعت في هذا الشهر الفضيل ثم فقرة شعرية في حب رسول الله للمهندس أحمد صلاح وابتهالات وتواشيح دينية.

وهنأ محافظ أسيوط، الحضور وتلاميذ وطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان متمنيًا التوفيق لهم في مراحلهم التعليمية وحياتهم العملية واصفهم بأنهم قادة المستقبل الذين يستكملون مسيرة التنمية والنهوض بوطننا الغالي مصر وحثهم على القراءة والاطلاع وزيادة ثقافتهم لما لها من تأثير كبير في تطوير الوعي وبناء الشخصية وتشكيل الوجدان مشيداً بتلك الفعاليات التي يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات وأنشطة فرع المكتبة وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وبناء العقول وتصويب الفكر والتأكيد على صحيح الدين مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات وتدريبات وندوات وورش عمل بمكتبة مصر العامة وفقاً للامكانات المتاحة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها.

وأكد الدكتور خلف عمار مدير عام إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بأسيوط ، خلال كلمته على فضل شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال فضلاً عن استجاب الله فيه لدعوة سيدنا محمد ـ صلي الله عليه وسلم ـ بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة مشيراً إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والانبياء وخاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر من أي سوء.

وفي نهاية الندوة حرص التلاميذ المشاركون على التقاط الصور التذكارية مبديين سعادتهم بالمشاركة في الندوة والفعاليات.