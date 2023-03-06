محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد البقلى بحى غرب

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد البقلي بمنطقة سيد بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، فضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، وعيون إبراهيم رئيس حي غرب ، والشيخ مختار عيسى وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط ، والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ أسامة عبدالفتاح مدير الإدارات بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ومديري إدارات الأوقاف ولفيف من المواطنين.

بدأ الاحتفال عقب أداء صلاة العشاء ؛ بالاستماع لآيات من القرآن الكريم للشيخ جمعة سليم ثم كلمة للشيخ مختار عيسي وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة والتى تحدث فيها عن فضائل شهر شعبان عامة الذي ترفع فيه الأعمال وليلة النصف من شعبان خاصة والتقرب الى الله ـ عز وجل ـ بالصلاة والدعاء وقيام الليل ، كما أسرد بعض الأحداث التاريخية والإسلامية التي وقعت في هذا الشهر الفضيل.

تلاها كلمة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ـ التي أكد خلالها ـ على كثير من الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة المباركة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة وبين ـ خلال كلمته ـ مقدار حب الله للنبي صلي الله عليه وسلم ومكانته عند الله كما عرج على فضل الصحابة وسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله مشيراً إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والأنبياء وخاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم موجهاً جميع الأئمة ورجال الدين الاسلامى بالاستمرار في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.

وقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ التهنئة للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصري عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان متمنياً دوام الاستقرار والأمن والأمان لبلدنا العزيز مصر مطالباً الجميع بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية تزامناً مع انطلاق الجمهورية الجديدة.

واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية التي ألقاها القارئ المبتهل يسري عبدالرحمن ، وصافح المحافظ المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة العطرة.