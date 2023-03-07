محافظة الشرقية تستعرض 6 قطع أراض لإقامة مشروعات الملتقى الأول للاستثمار

الشرقية - إيمان مهنى

عقدت محافظة الشرقية، فعاليات الملتقى الاستثماري الأول للترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة، لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها في إقامة مشروعات ذات أنشطة متنوعة تساهم في تحسين الدخل ودفع عجلة الاقتصاد.

وقدم الدكتور إيهاب العزازي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة عرضا تفصيليا عن مقومات محافظة الشرقية وما تمتلكه من فرص استثمارية واعده في المجالات المختلفة سواء كانت زراعية او سياحية بعد أن قامت المحافظة بوضع معايير اختيار أفضل المواقع التي تصلح لإقامة أنشطة استثمارية بمختلف المراكز والمدن علي النحو التالي.

القطعة الأولى على مساحه 105 أفدنة بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية والقطعة الثانية على مساحة 6000 متر بمفارق مطار الصالحية بمركز الحسينية والقطعة الثالثة بمساحة 20 فدانًا بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية والقطعة الرابعة على مساحة 3300 متر بالمنطقة الصناعية بمركز بلبيس والخامسة 2016 مترًا مربع بقرية الصنافين بمركز منيا القمح، والسادسة 2000 متر داخل مدينه الحسينية والقطعة السابعة على مساحه 2050 مترًا داخل مدينه فاقوس والثامنة 232 مترًا داخل مدينه الزقازيق، كما تم طرح كما تم توضيح النشاط المقترح من قبل مكتب خدمه المستثمرين لاستغلال قطع الاراضي المعروضة.

وفي نهاية الملتقى تم الاتفاق علي دراسة ومعاينة الفرص المقدمة خلال أسبوع علي ان يتم البدء في اجراءات الطرح خلال الأسبوع المقبل، وتم فتح باب المناقشة، وعرض المقترحات والرؤى من رجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية التي تم طرحها لإقامة مشروعات عليها.